Vídeo: Amazonas Energia vai a Aleam e esclarece apagões

Manaus- Nesta terça (22) a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam-AM) convocou a concessionária Amazonas Energia para prestar esclarecimentos sobre os contratos de execução de obras do programa "Luz para todos" e explicar os reais motivos dos apagões que têm ocorrido em diversos bairros de Manaus e em municípios do Amazonas.

Casos recorrentes

No domingo (13) um apagão surpreendeu a população em dezenas de bairros de Manaus. A interrupção do abastecimento ocorreu em função de um vendaval, que derrubou uma árvore sobre a fiação que abastece a região.

Em julho, um apagão deixou às escuras moradores de Iranduba e Manacapuru, municípios do interior do Amazonas. O rompimento de um cabo subaquático foi apontado como a causa do problema.

A demora para restabelecer o fornecimento de energia e o silêncio da concessionária foram alvos de críticas no parlamento.



Representantes da Amazonas Energia relataram os investimentos feitos pela companhia. Desde abril, foram instalados 34 mil quilômetros de rede elétrica em todo o estado, cerca de R$ 250 milhões estão sendo investidos por meio do "Programa luz para todos". A empresa acredita que os problemas serão resolvidos após a finalização dos investimentos.

