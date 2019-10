Sistema de reconhecimento facial é implantado para emissão de CNH

O reconhecimento facial tornará mais segura a emissão de documentos, já que o condutor terá sua foto atual comparada com os registros existentes no Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus- O Estado do Amazonas deu início ao sistema de reconhecimento facial dos condutores nos processos de habilitação para inibir a clonagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida foi implementada no Amazonas desde a última segunda-feira (21).

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) implementaram no Estado a novidade, que faz parte de uma mudança estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Amazonas (Denatran).

O projeto

O sistema de reconhecimento facial é agregado à coleta biométrica e visa garantir a segurança e impedir possíveis fraudes nos processos de habilitação. A iniciativa vai permitir o acesso do órgão ao banco nacional de imagens de condutores, por meio de parceria com o Denatran e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Além do Amazonas, foi implementado em outros 14 estados. Até a segunda quinzena do mês de novembro, o reconhecimento fácil também funcionará em outros 12 estados. A empresa Thomas Greg é a empresa responsável pela captura dos dados digitais no Amazonas.