Equipamentos agrícolas são entregues à 135 famílias rurais de Silves

O município de Silves tem aproximadamente 900 famílias que trabalham com a atividade, com uma área de 1,1 mil hectares. | Foto: DIVULGAÇÃO/IDAM

Manaus- Em Silves, município distante 267 km da capital Manaus, 135 famílias rurais foram beneficiadas com a entrega de equipamentos e implementos agrícolas nesta semana, totalizando o valor de R$ 1,3 milhão.

Nesta primeira etapa, foram beneficiados agricultores familiares das comunidades Igarapé Açuzinho, Conceição, Curuá, Santana, Santo Antônio e Vila Barbosa. A ação irá abranger ainda 30 comunidades na região do Médio e Baixo Rio Urubu, Rio Sanabani, Rio Içapani e Lago do Canaçari.

Entre os equipamentos e implementos agrícolas doados estão um trator agrícola de 100cv completo, microtrator de 11cv, triciclo, roçadeira, motor rabeta, motor estacionário, caminhão com carroceria, kit de casa de farinha, kit de pesca e kit de ferramentas.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e a prefeitura do município.

*Com informações da assessoria