Mutirão é realizado em Manaus para emissão de laudos para PcDs

Manaus- O Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia (CSOAM), irá comemorar no dia 26 de outubro, das 7h às 17h, na avenida Rodrigo Otávio, no Japiim I, a 22ª Edição do “Mutirão da Inclusão” com mais uma ação social diferenciada. Durante três anos, o projeto já atendeu mais de 1.500 pessoas com deficiências e encaminhou 300 PcD’s ao mercado de trabalho.

O projeto visa a emissão de Laudo Caracterizador de Deficiência para pessoas de baixa renda, que necessitam do documento para admissão no mercado de trabalho. Desburocratizando a demora, e amenizando o tempo de espera para a aquisição do laudo através do sistema único de saúde. Durante o atendimento os surdos contarão com o auxílio de uma interprete de Libras.

Os PCD’s também receberão atendimento jurídico e orientação gratuita a respeito do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Todos os pacientes terão acesso ao cadastro de emprego para vagas destinadas a PCD’s. Vale ressaltar que o atendimento é para pessoas maiores de 18 anos.

Ao todo serão disponibilizadas 80 vagas. Os pacientes receberão atendimento médico especializado por uma equipe de saúde multiprofissional, passando por avaliações complementares como: audiometria, que deve comprovar a perda auditiva superior a 41 decibéis; além das avaliações oftalmológicas e físicas. Uma interprete de libras auxiliará os atendimentos aos surdos.

O laudo Caracterizador de Deficiência corresponde a Lei Nº 8.213, de 24 de3 Julho de 1991: Lei de Cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência. É utilizado pelas empresas no processo de seleção de funcionários, para que se cumpra a cota exigida pela lei. É de Competência do Ministério do Trabalho e Emprego gerenciar o sistema de fiscalização, a avaliação e o controle das empresas, assim como instituir os procedimentos e formulários necessários à contratação.

O documento pode ser emitido por um médico do trabalho da empresa ou outro médico, que possa atestar a deficiência de acordo com as definições do Decreto nº 3.298/99 (artigos 3º e 4º), e com as alterações dadas pelo Decreto nº 5.296/2004. Nele deverá constar o tipo de deficiência, com o código correspondente das Classificação Internacional de Doenças (CID), e ter autorização do empregado para tornar pública a sua condição.

O laudo tem a validade de um ano após a data de emissão. Vale ressaltar que nem todas as deficiências enquadram-se na Lei de Cotas para Deficientes. Devido a esses detalhes pede-se para que o paciente a ser enquadrado na Lei de Cotas, leve todos os exames médicos que ele já fez, no momento em que for examinado pelo médico do trabalho. Isso facilita o especialista em atestar se o paciente possui ou não necessidades especiais, de acordo com a lei vigente.

