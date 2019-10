Confira o horário de atendimentos da Águas de Manaus nesse feriado

Durante o feriado e os pontos facultativos a empresa atenderá em locais e horários especiais | Foto: Divulgação

Manaus- Durante o feriado de comemoração aos 350 anos de Manaus, a empresa Águas de Manaus informa que o funcionamento dos atendimentos presenciais sofrerá alterações. Não haverá expediente na loja central da concessionária, localizada na Avenida Leonardo Malcher, no Centro de Manaus.

Expediente

O expediente presencial na loja Central retorna na sexta-feira (25). A loja funcionará normalmente no horário de 8h às 17h. Já no sábado (26), os clientes que desejam resolver alguma pendência com a empresa também podem procurar o atendimento presencial na loja da Leonardo Malcher, no horário das 8h às 12h.

A concessionária informa que os pontos de atendimento nos PAC’s Alvorada, Compensa, Cidade Nova, São José, Shopping Via Norte, Shopping T4 e Praça 14 não irão funcionar no período entre 24 e 28 de outubro por conta do Ponto Facultativo do aniversário da cidade e do Dia do Servidor Público (28), os atendimentos nestes locais retornam somente no dia 29 de outubro (terça-feira).

O ponto de atendimento itinerante do Programa “Vem com a Gente” não abrirá no dia 24, mas volta ao funcionamento normal no dia 25 (sexta-feira), no horário de 8h às 17h.

As equipes de atendimento estão instaladas na Praça da Matriz, no Centro da cidade. No local, o cliente da Águas de Manaus pode solicitar serviços como cadastro na tarifa social, negociação de débitos em condições flexíveis que chegam a parcelamentos superior a 100 vezes, religação, mudança de titularidade, verificação de irregularidades, substituição e instalação de hidrômetros, novas ligações, padronização de cavaletes, entre outros.

Durante o feriado, a Águas de Manaus manterá canais de atendimento funcionando 24h. Os canais também disponibilizam diversos serviços ao cliente. Os canais são o SAC 0800 092 0195, Whatsapp 98264-0464, agência virtual no site www.aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.