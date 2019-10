Comemoração do Dia do Servidor é antecipado pela Amazonprev

A programação especial em comemoração ao Dia do Servidor e ao aniversário de Manaus iniciou nesta quarta-feira (23) | Foto: Divulgação

Manaus- A Fundação Amazonprev antecipou para esta quarta-feira (23) as comemorações referentes ao Dia do Servidor, que acontece no dia 28 de outubro, e ao aniversário de 350 anos de Manaus, a ser celebrado na quinta-feira (24).

A programação comemorativa, que deve se estender até o dia 1º de novembro, inclui uma exposição artística, para valorizar o talento dos servidores, e duas palestras com abordagens sobre “Liderança e Gestão de Pessoas” e “Motivando Todos para a Qualidade”. Ambas serão ministradas pelo renomado palestrante Alfredo Rocha, em evento a ser realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM).

Nesta quarta-feira, os diretores, gerentes e coordenadores da instituição se reuniram para cantar os parabéns aos servidores e colaboradores. Na ocasião, também lembraram dos três séculos e meio de Manaus e reuniu os funcionários públicos em um almoço comemorativo.

