No feriado, Postos do Sinetram têm horário de atendimento especial

Manaus - O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informa que, em virtude do feriado em alusão ao aniversário de Manaus, não haverá atendimento no dia (24) de outubro na Central (ao lado do T1) e nos postos do Sinetram, localizados nos terminais 2 ,3 ,4 ,5 e na Ufam.

Já na próxima sexta-feira (25), o atendimento será diferenciado na Central e nos Postos do Sinetram, sendo das 08h às 16h. O atendimento será normalizado no sábado com funcionamento das 08h às 12h para venda de crédito e a partir de segunda-feira (28), das 07h às 19h. O posto da Ufam ficará fechado no período de ( 24) a (28).

*Com informações da assessoria