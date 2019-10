Imprensa Oficial cria Ouvidoria para atender os cidadãos

Manaus- Os colaboradores da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) foram apresentados nesta quarta-feira (23), à nova estrutura de Ouvidoria da autarquia. Na ocasião, também foi apresentada a nova ouvidora, Patrícia Freitas de Magalhães Câmara, que foi capacitada pelo curso de Formação e Capacitação de Ouvidores, promovido pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas , em parceria com a Escola de Contas Públicas e a Rede de Ouvidores do Amazonas.

Para o diretor-presidente da IOA, Mário Aufiero, a Ouvidoria é de suma importância para o bom funcionamento da instituição. “É onde vamos ter o termômetro para saber se está tudo bem, se temos que melhorar alguma coisa. É a Ouvidoria que dá o feedback diretamente aos gestores. Nossa finalidade é prestar serviços. Estamos passando por grandes transformações e queremos melhorar cada vez mais”, afirmou.

Patrícia Freitas de Magalhães Câmara, a nova ouvidora, fez uma apresentação mostrando qual a função e como vai funcionar a Ouvidoria, que possui um manual de procedimentos.

Ela ressaltou também que vai precisar do apoio de todos os setores da IOA para prestar um melhor serviço aos cidadãos que procurarem a Ouvidoria. “Abracei a causa e vou continuar com entusiasmo. Preciso do apoio de outros setores para responder às manifestações que chegarem de forma clara e satisfatória”, declarou.

*Com informações da assessoria