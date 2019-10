Falta de pavimentação no Distrito Industrial prejudica pedestres

Manaus - A falta de pavimentação é uma realidade em vários trechos da avenida Açaí, localizada no Distrito Industrial, Zona leste de Manaus. Pedestres e colaboradores de empresas do local denunciaram ao EM TEMPO, esta semana, que a avenida não recebe o serviço de recapeamento há mais de cinco anos.

De acordo com o auxiliar de serviços gerais Wilson Aquino, por conta das más condições da rua, os pedestres correm riscos de atropelamento. “Todos os carros precisam subir as calçadas para circularem. Quando estamos andando aqui, os carros freiam bem perto da gente. Não temos resposta dos governantes há um bom tempo”, frisou.

A reportagem esteve no local e constatou que mais de seis empresas estão instaladas no trecho da região e, por conta disso, o fluxo de caminhões é intenso. Além disso, os buracos e a lama formam o cenário ideal para deslizamentos e acidentes de trânsito.

A Seminf

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse que realiza obras no Distrito Industrial e a previsão é que todo o serviço seja concluído no primeiro semestre do próximo ano.

Ainda de acordo com a Seminf, na rotatória da Suframa, mais de 800 metros de drenagem profunda já foram implantados. Na rotatória do Armando Mendes, conhecida como "bola da Samsung", também estão sendo realizadas obras de infraestrutura. "O recapeamento e a revitalização das ruas do Distrito 1 vão alcançar 35 vias, distribuídas em três lotes", confirma a nota.

“Para estes serviços, os lotes foram divididos por vias de nível alto, intermediário e leve de criticidade, como as ruas Buriti, Tambaqui, Matrinxã, Tucumã, Puraquê, Jutaí, Mogno, Ipê, Cupiúba, Oitis, Autaz Mirim, Solimões e adjacentes, além das bolas da Gilette e Samsung. Também foi levando em consideração o fluxo e veículos que passam pelas vias. A avenida Açaí ainda vai receber o serviço”, concluiu o órgão em nota.



