Policiais do interior recebem curso EaD sobre atendimento a mulheres

Manaus- Com o intuito de aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelos policiais que atendem casos de violência doméstica e familiar, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) está intensificando as capacitações por meio de videoaulas. Nove municípios da região do Alto Solimões são os primeiros a participar da qualificação, por meio do telecurso sobre o atendimento às mulheres vitimas de Violência Domestica e Familiar, produzido pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp).



Na formação, com carga horária de 24 horas, policiais dos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins e Fonte Boa receberam orientações sobre como atender aos casos envolvendo violência enquadrada na Lei Maria da Penha, além de abordar conhecimentos jurídicos, técnicas e cotidiano.

O curso está disponível desde o dia 23 de setembro deste ano e se encerrará quando os policiais receberem os DVDs ou acessarem a plataforma EAD (Ensino a Distância), visto que, alguns municípios não possuem internet e receberam DVDs com as aulas gravadas para que possam participar do curso. A expectativa é que o encerramento seja até o final de novembro.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Iesp, Alice Chíxaro, o curso foi elaborado de acordo com recomendação jurídica da Procuradoria da República, e o Instituto certificará os concludentes após finalizar a avaliação. “Tendo em vista o alto custo para ministrar as aulas, o Iesp, junto com a Assessoria de Comunicação da SSP, elaborou um curso EaD em forma de Vídeo, alcançando 35 servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas”, disse.

A titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, delegada Débora Mafra, participou como professora colaboradora e, durante a videoaula, destacou pontos importantes sobre os procedimentos de atendimento a vitimas desse tipo de crime.

Como atender a vítima de violência doméstica, como fazer o atendimento, o que a lei aborda e como ela deve ser cumprida foram tópicos abordados na formação, ao lado de outrs como o ciclo de violência doméstica, medidas protetivas, como conversar com a vítima desde o atendimento na casa, e o atendimento na delegacia.

“Para mim foi uma experiência incrível poder auxiliar combatendo a violência doméstica, ajudando nossos colegas que estão distantes aqui da capital. E eles poderão ter o mesmo incentivo, a mesma maneira de lidar com a vítima de violência doméstica. Sensibilizá-los, porque muitas pessoas não conseguem entender a violência doméstica nem as motivações, e isso foi passado com muito amor”, ressaltou Débora Mafra.

O curso também contou a com a participação do delegado da Polícia Civil, João Vitor Tayah, e da secretária executiva de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Karolina Aguiar Nemer.





*Com informações da assessoria