Debate sobre parceria entre escola e família em Manaus

Manaus- Um encontro entre a família e a escola foi realizado pela Prefeitura de Manaus para promover o debate sobre a responsabilidade que ambas têm na vida cotidiana dos alunos da escola municipal Sagrado Coração de Jesus, localizada no Centro. O evento, denominado “Festa da Família”, foi realizado nesta quarta-feira (23), na quadra da Paróquia Sagrado Coração de Jesus , ao lado da unidade de ensino, e reuniu estudantes da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além dos pais e responsáveis.

A programação contou com palestras temáticas sobre a família, apresentação do Gari da Alegria, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Dança Indiana e Scratch Day, e exposição da mostra de atividades dos pais e alunos da comunidade. Nas salas de aula houve ainda serviços de limpeza de pele e maquiagem básica, consulta oftalmológica, aferição de pressão e teste de glicemia, corte e cabelo, educação no transito, da Manaustrans, entre outras atividades.

De acordo com o diretor da escola, Carlos Sales, o evento está dentro do tema do ano letivo deste ano “Família e Escola: Todos responsáveis uns pelos outros”. Para o educador, é importante a participação de todos neste contexto, pois é preciso trabalhar a parceria escola e família.

“Tudo o que ofertamos aqui algumas escolas particulares também oferecem, ou seja, somos uma escola de excelência, e tivemos bons resultados em nosso Ideb, de 7,7%. Neste sentido, temos a credibilidade e a confiança da família de deixar seus filhos aqui na escola, porque todas as ações que nós realizamos sempre são em parceria com a família”, declarou Sales.

Uma das palestrantes da programação, a psicóloga especialista em família, Suelen Soraya Anjos, falou sobre o tema “Prevenção ao suicídio”.

“Os pais precisam prestar atenção nos filhos sobre o comportamento deles em casa e o isolamento, se eles ficam muito tempo nas redes sociais. É necessário olhar, prestar atenção para entender que os responsáveis estão com eles para dar atenção e orientar, porque nós pais somos responsáveis de orientar nossos filhos o tempo todo”, comentou.

Para a doméstica Maria Helena Rodrigues de Santana Gonçalves, 48, mãe do aluno do 4º ano, Wanderson Rodrigues Gonçalves, 10, a participação dos responsáveis junto a escola é muito importante porque o trabalho no processo educacional é um dever de todos.

“Acho isso muito importante da gente vir em um dia especifico para ter essa interação com os professores, com a direção da escola, enfim, ver o que a escola está fazendo e oferecendo de bom para a comunidade de forma geral. É fundamental esse entrosamento de cuidar dos alunos sempre”, justificou.

A aluna do 5º ano, Maria Clara Anselmo Maciel, 11, ficou feliz em participar das atividades ao lado da mãe, a geógrafa Gisele da Silva Anselmo, 42. “Quando ela vem, me sinto mais segura e gosto quando ela está comigo. Tudo isso é muito bom, porque os pais passam a ter uma opinião sobre o trabalho da escola e do meu aprendizado. É muito legal ver todos os pais na escola neste dia”, disse.