Mulher desaparece após viajar para Recife em fevereiro

Manaus- Railessa Santos de Azevedo , de 26 anos, está desaparecida desde a noite do dia (7) de outubro deste ano. A imagem dela foi divulgada, nesta segunda-feira, (8), pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

Segundo a mãe dela, Márcia Azevedo, Railessa viajou para a cidade de Recife em fevereiro deste ano, porém vinha mantendo contato com a mãe. No entanto, há 15 dias a mesma não tem notícias da filha. A mãe da desaparecida informou, ainda, que na terça-feira (22), a irmã de Railessa ligou para a jovem e uma pessoa desconhecida atendeu o telefone, relatando que o aparelho celular tinha sido encontrado em uma praça de Recife.



Márcia informou, ainda, que a filha possui uma tatuagem na coxa direita em que se lê “Fabi” Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números: (92) 99451-1116 ou 99221-8352.





*Com informações da assessoria