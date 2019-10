350 motivos para conhecer Manaus e se apaixonar

Manaus - Uma cidade no meio da Floresta Amazônica e rodeada da biodiversidade da fauna e flora, além de cultura e aspectos sociais peculiares: é assim que Manaus é vista fora do país. A diversidade Amazônica reflete no cotidiano das pessoas que moram na capital e a tornam acolhedora, peculiar e enriquecedora na culinária, artes plásticas, história cultural, social e na música.

Nesta comemoração de 350 anos da cidade, cinco personalidades que tem a capital amazonense como cidade natal ou a escolheu como cidade especial do coração, contam ao EM TEMPO que Manaus tem muito mais que 350 motivos para amar e que a torna uma cidade tudo de bom.

Música Manauara

Conhecida nacionalmente, a cantora Márcia Novo tem um ritmo típico do Norte do Brasil, manauara e apaixonada pela cidade, Márcia destaca que ao estudar fora pode perceber e enxergar melhor como Manaus é uma cidade rica em cultura.

Celdo Braga ressalta que Manaus é a cidade que escolheu para viver | Foto: Leonardo Mota

Para a cantora a diversidade é o que a torna tão especial. "Eu sempre comparo Manaus com o Rio de Janeiro: duas cidades rodeadas pela natureza, onde o carioca tem uma relação natural com o mar e o manauara têm uma relação natural com o rio amazonas. Manaus é tudo de bom porque estamos rodeados pela floresta, carregamos uma energia imensurável. Não tem nada melhor do que pegar uma voadeira na Marina do Davi e ir tomar banho de rio, e depois comer um tambaqui. Temos um povo feliz que não tem pressa nas coisas. O caboclo tem disso, da paciência, de pescar o seu peixe, viver um dia após o outro”, destaca Márcia.

Literatura

Um dos fundadores do grupo Raízes Caboclas, Celdo Braga, é natural de Benjamin Constant, mas vive em Manaus há anos, cidade por qual é apaixonado, o músico, compositor, escritor e poeta Celdo Braga tem diversos trabalhos dedicados à capital.

Para Celdo falar de Manaus de forma tão ampla, pode ser até injusto por tanta riqueza de uma cidade pela qual escolher viver. “O destino me colocou em Manaus e eu escolhi essa cidade para viver até meus últimos dias e aqui eu tenho toda a minha admiração e paixão. Manaus se resume para mim como uma terra brinquedo, sonho de menino, quero entregar a ti o meu destino, Manaus minha paixão por você”, se declara.

Márcia Novo | Foto: José Augusto Oliveira - Guto

Artes plásticas

As belezas de Manaus são retratas de forma visual também, por meio de diversos artistas plásticos manauaras que colocam em tela suas perspectivas da cidade. Um exemplo, é Claudio Andrade, que já viajou para diversos lugares no mundo e destaca que Manaus é uma cidade especial - "Eu não troco minha cidade por nada", comenta o artista.

"Nasci no bairro da Cachoeirinha e como pessoa e artista já vivi muitas histórias nessa cidade. Manaus virou uma grande metrópole e eu acompanhei essa transformação. É uma cidade que apresenta pontos positivos e negativos, mas sempre temos que encontrar um equilíbrio. Temos o maior rio, a nossa floresta, uma culinária única. Uma cultura rica, com artistas, músicos, escritores e pintores, compositores excelentes", destaca.