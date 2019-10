Policlínica Gilberto Mestrinho reativa atendimentos de proctologia

São 20 atendimentos previamente agendados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) a cada semana | Foto: Divulgação

Manaus - Após três anos sem ofertar atendimento médico em proctologia, a Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, no Centro de Manaus, retomou as consultas nessa especialidade. São 20 atendimentos previamente agendados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) a cada semana.

De acordo com a diretora da unidade, Maximina Malagueta, a reativação do atendimento faz parte da nova proposta da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) de ampliar a oferta de especialidades e procedimentos na policlínica.

“Estamos fazendo um levantamento dos serviços que a unidade pode comportar para aumentar a oferta de atendimentos especializados e também realizar procedimentos menos invasivos, como a ligadura elástica para o tratamento de hemorroidas”, adianta.

Maximina, que assumiu a direção da Policlínica Gilberto Mestrinho há menos de um mês, antecipa novas reestruturações ainda para este ano. “A policlínica tem capacidade para ofertar mais serviços, e, nesse primeiro momento, vamos reativar os serviços que, por algum motivo, foram descontinuados nos últimos anos”.

Entre os serviços que serão ofertados novamente na unidade estão o teste ergométrico, o eletroencefalograma e a reativação total do parque de imagens com a ampliação dos exames de ultrassom.

Consultas

Para ter acesso ao atendimento com especialista em proctologia, o usuário precisa passar antes por uma consulta médica com o clínico geral, que pode ser em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). Com o encaminhamento do clínico, deve solicitar o agendamento com o especialista no Núcleo Interno de Regulação da unidade onde está em atendimento.

Praticamente não há fila para proctologia, já que outras policlínicas também ofertam a especialidade. O tempo médio de espera é de até 24 dias. Atualmente, 30 pacientes aguardam por uma consulta em proctologia geral e 65 se encontram na fila para o retorno, com tempo médio de 18 dias.

Com a oferta de atendimento na Policlínica Gilberto Mestrinho, a expectativa é que haja redução no tempo de espera.

Atendimento

A Policlínica Governador Gilberto Mestrinho oferece atendimento em 21 especialidades médicas, além de exames, como eletrocardiograma, fonoaudiologia e audiometria, gerando cerca de 3.000 atendimentos por mês.

*Com informações da assessoria