Primeira Parada Livre LGBTI+ de Manaus acontece nesta sexta (25)

Manaus - As ruas do Centro Histórico da capital amazonense ganham mais cores e enfeites nesta sexta-feira (25) para receber a primeira edição da Parada Livre LGBTI+ de Manaus, com o tema “Diversidade, união e democracia”. A concentração acontece a partir das 14h, na Praça da Saudade, no Centro, Zona Centro-Sul. O evento tem entrada gratuita.

Segundo a organização, o evento, que vai reunir associações, coletivos e ativistas independentes, tem como pilar principal a ocupação das ruas da cidade. “Entendemos a educação como um processo de construção contínuo e colaborativo. A Parada tem que ser a culminância de uma semana de ações voltadas à promoção de cidadania e direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestigeneres, intersexuais e demais siglas da comunidade”, afirma a comissão organizadora.

Após a concentração, a caminhada vai partir em marcha da Praça da Saudade, pela rua Ferreira Pena, passando pelas avenidas Japurá e Joaquim Nabuco, com destino final na Praça Nossa Senhora Auxiliadora | Foto: Divulgação

Após a concentração, a caminhada vai partir em marcha da Praça da Saudade, pela rua Ferreira Pena, passando pelas avenidas Japurá e Joaquim Nabuco, com destino final na Praça Nossa Senhora Auxiliadora. A programação contará ainda com oficina de cartazes e muita música e apresentações comandadas por DJs e artistas LGBTI.

Oficina de drags

Para quem tem curiosidade sobre o universo drag queen, o evento contará também com uma oficina de drags, com atividades práticas sobre a cultura LGBTI e produção de moda e maquiagem. A oficina acontece das 14h às 16h, durante a concentração da Parada e a participação é gratuita.

Serviço

O quê: I Parada livre LGBTI+ de Manaus

Quando: 25 de outubro, às 14h

Onde: Praça da Saudade, Centro Histórico

*Com informações da assessoria.