Colisão entre carros deixa duas pessoas feridas, em Manaus

Manaus - Dois homens ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos, na manhã desta sexta-feira (25), na BR-319, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das por volta das 5h30, nas proximidades da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), envolvendo uma picape Hilux, de cor preta, e um carro utilitário Doblo, de cor prata.

O condutor da picape, Rames de Oliveira Silva, de 33 anos, trafegava na via em alta velocidade quando colidiu contra o Doblo, que estava a serviço de uma empresa de laboratório, ao tentar cruzar a rodovia federal.

Com a batida, o motorista do Doblo e o passageiro da Hilux ficaram feridos. As vítimas foram socorridas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberadas ainda no local.

Rames foi conduzido por policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde constatou no teste de alcoolemia 0,99 de incidência de álcool no sangue.

Ele foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde irá responder por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa de acidente de trânsito.