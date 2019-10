Em novembro, Manaus será palco do 1° Encontro de Gateiros do Amazonas

A primeira Clínica de Medicina Felina do Norte do Brasil, a Unidade de Saúde Felina, mais uma vez inova ao trazer para a região, o primeiro Encontro de Gateiros do Amazonas (EGAM 2019), que acontece no dia 16 de novembro, no ESP – Manaus, localizado no Plaza Shopping, de 8 às 20h.

Os assuntos abordados no evento serão voltados para a educação tutelar, com uma comunicação leve, porém altamente instrutiva que servirá também para os estudantes e auxiliares de medicina veterinária.

Entre os palestrantes estará a YouTuber Isa Gateira, a queridinha do universo felino, que vem cheia de dicas e histórias incríveis para compartilhar com os participantes. Além dela, Érika, tutora do Gato Félix também estará presente para contar sobre a rotina do gato Fefe.

Será oferecido certificado de 12 horas complementares aos participantes, coffee break, sorteios, sessão de fotos e autógrafos.

Atrações e palestras

Isa Gateira

Tema da Palestra: Como ser uma Cat Sitter de Sucesso e a história da nossa vida

Érika, tutora do Gato Félix

Tema da Palestra: Como fazer do seu gato um super-star do Instagram

Dra Fernanda Kindler

Tema da palestra: Qual a influência do estresse na saúde do seu gato?

Dra Ludmila Andrade

Tema da palestra: Você sabe o que é uma clínica “cat friendly”?

Dra Ananda Catique

Tema da palestra: Meu gato vai operar, qual a importância de um anestesista no centro cirúrgico?

Dra Déborah Fernandes

Tema da Palestra: Nutrição como fator de saúde e longevidade para os felinos

Os ingressos estão a venda na clínica Unidade de Saúde Felina ou pelo insta

@unidadedesaudefelinamanaus

@usfeleventos

@usfelcatshop

Ingressos

Em comemoração ao aniversário de Manaus os ingressos estão no valor de R$ 50

Mais informações 99377-3045

