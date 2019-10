Convenção Regional Rosacruz terá a sua terceira edição em Manaus

Manaus- Nesta sexta-feira (25) acontece a Terceira Convenção Nacional da Ordem da Ordem Rosacuz (Amorc) da Região AM1. Ela reúne na capital amazonense palestrantes de todo o Brasil, o tema do evento será a “Harmonização com a Natureza Divina”. A abertura será feita no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

O evento acontece até o próximo domingo (27), tem como objetivo integrar os Rosacruzes da região amazônica e os simpatizantes da comunidade, e de modo geral a população manauara, para refletir sobre o que pode ser feito pela natureza, mantendo equilibrado o ecossistema, tendo como base na ecologia espiritual, difundida pela Ordem Rosacruz,AMORC a nível mundial.

De acordo com o organização, a finalidade desta convenção regional da AM1 é apresentar uma proposta de ecologia espiritual para equilíbrio da natureza que nos foi legada pelo poder Divino; O Imaterial, dando Vida e mantendo Viva a criação Material.