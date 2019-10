Amazonas Energia realiza operação policial em Comércio Varejista

Manaus- A Amazonas Energia realizou na terça-feira (22), juntamente com a Polícia Civil (DECFS), operação de combate ao furto de energia elétrica em um comércio varejista, localizada na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Durante a inspeção foi constatado que o medidor apresentava inconformidades nos lacres e no teste de carga, registrando um consumo menor que o real. O desvio de energia foi retirado e o medidor enviado para avaliação técnica no Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (IPEM-AM) junto aos técnicos do órgão e o perito do Instituto de Criminalística (IC).

O imóvel ficou regularizado com a instalação de um novo medidor de telemedição. O responsável pelo estabelecimento foi notificado a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos e irá responder criminalmente pelo ato ilícito. A estimativa do prejuízo causado pela irregularidade é de R$ 44.365,00.

*Com informações da assessoria