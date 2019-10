Palmeiras do Javari ganha usina termelétrica de baixo impacto

Manaus- A usina Palmeiras do Javari entrou em operação no último dia 20 de outubro, na na comunidade homônima, pertencente ao município Atalaia do Norte (AM). Ela possui capacidade de 1MW e será abastecida com biodiesel produzido na região Norte, a partir de matéria-prima local.

“É uma alternativa mais sustentável do que o óleo diesel, do ponto de vista econômico, social e ambiental”, explica Milton Steagall, CEO da Brasil BioFuels. A empresa, que assumiu a missão de mudar a matriz energética dos sistemas isolados no Norte do Brasil, produz o biocombustível em Rondônia, com sebo bovino do mesmo Estado e a partir de dezembro deste ano substituirá essa matéria-prima por óleo de palma extraído e plantado em Roraima.

“A BBF demonstra que é possível criar soluções mais sustentáveis para os sistemas isolados, oferecendo geração de energia com baixo impacto ambiental e a preço competitivo”, destaca Steagall.

Palmeiras do Javari é a 18° usina da BBF a entrar em operação na região Norte e a quarta no Amazonas. A empresa já investiu R$ 35 milhões em geração de energia elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia e estima que os investimentos no Amazonas cheguem a R$ 170 milhões. Ainda este ano, a BBF prevê inaugurar mais duas usinas no Estado, nas localidades de Feijoal e Belém do Solimões.

