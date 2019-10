Manaus recebe IV Conferência de Turismo Sustentável na Amazônia

Manaus- A V Conferência de Turismo Sustentável na Amazônia ( Conates) terá sua XIV edição em Manaus, Amazonas, nos dias 13 e 14 Novembro das 09h às 18h. O evento acontecerá no Palacete Provincial de Manaus e no Colégio Amazonense Dom Pedro II, ambos no centro da cidade, com a temática: Sustentabilidade: Saúde, Esporte, Lazer, Etnias e Línguas Indígenas.

No dia 15 ocorrerá visitas técnicas em Novo Airão, cidade do interior do Amazonas, somente para credenciados.

Sustentabilidade e turismo

De acordo com a assessoria, a temática pretende mostrar a importância da sustentabilidade do turismo receptivo na região Norte, promovendo, especialmente, a participação comunitária e a valorização da cultura indígena.

Programação

A programação deste ano contará com a presença de cônsules, com palestras, debates, visitas técnicas, oficinas, rodada de negócios, expositores culturais, feira gastronômica e criativa que acontecerá na praça Heliodoro Balbi, zona central da capital.

Os organizadores também farão workshop, painéis, desfile com biojoias e artesanatos amazônicos, além de propiciar networking entre os participantes.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas de forma gratuita pelo Sympla, porém no dia do evento os participantes poderão colaborar com itens que nos ajudam no alimento diário da Educação Cidadã e empreendedora promovida para capital e no interior e nas zonas mais carentes da sociedade.

Os materiais a serem doados podem ser: flipshats, canetas, pincéis, post its, blocos, canetas, tablets, computadores, tvs, alimentos não perecíveis, brinquedos, fraldas geriátricas e infantis.

Conates

O CONATES teve sua primeira edição em 2008, consolidando-se em edições posteriores como o principal evento de sustentabilidade e produtor de cidadania ecológica para melhoramento na evolução da qualidade de vida, associada à atividade turística do Brasil.

Inscrições no Link: https://bit.ly/2W2njvE