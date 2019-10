Touródromo é inaugurado com grande festa em Barreirinha

Barreirinha - Uma nova estrutura foi entregue para fortalecer o setor cultural, econômico e educacional do município Barreirinha, distante a 327 quilômetros de Manaus. A prefeitura aposta com a inauguração do Centro Cultural João Bezerra dos Santos, o “Touródromo” (arena em formato retangular que todos os anos recebe a disputa dos bois Touro Branco e Touro Preto), para aquecer a economia e fortalecer a cultura regional com a realização da 31ª edição do Festival Folclórico. O evento que aconteceu na quinta-feira (24), e teve como atrações sorteio de prêmios, solenidade de inauguração com presença de autoridades locais e regionais e shows musicais com artistas locais.

Pensando em proporcionar espaços otimizados para que a população tenha acesso a atividades educacionais e de formação cultural ofertadas pelo executivo municipal, o Touródromo teve as obras iniciadas em 2018. A nova estrutura começou a ser erguida para comportar o total de 3 mil pessoas, distribuídas em 25 salas multiuso, com cerca de 26 metros quadrados. O prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas, destaca a ousadia de ter feito um trabalho grandioso, em uma obra que vai proporcionar alegria e cultura ao povo Ariramba.

“Viemos de dois anos complicados e tendo que equilibrar as finanças do município e dar prioridade a setores importantes como a educação, saúde, ao pagamento da folha salarial, que em minha gestão não atrasa. Fazer fazenda pública proporciona benefícios como o nosso Touródromo, que está sendo estruturado com recursos próprios da Prefeitura. Estamos fazendo a diferença, em prol ao povo de Barreirinha” afirma Glenio Seixas.

O Centro Cultural Touródromo, na qual têm capacidade para receber até 7 mil pessoas.





