Carateca amazonense é ouro nos Jogos Universitários Brasileiros 2019

Manaus - A carateca Anna Júlia Ximenes brilhou ao faturar a primeira medalha de ouro do Amazonas na etapa final dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), na sexta-feira (25).O evento, coordenado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), acontece até domingo (28), em Salvador, na Bahia. A delegação amazonense conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que cedeu parte das passagens aéreas para as disputas.

A carateca, que lutou o Kumite Sênior Feminino na categoria até 50kg, conquistou a vaga para a final na quinta-feira (24), ao derrotar a atleta Nicolly Moreira, de Goiás. Na final, Anna Júlia, que cursa Educação Física na Faculdade La Salle, mostrou superioridade e faturou o primeiro ouro da delegação vencendo Manuella Guimarães, da Universidade Tiradentes (Unit), de Sergipe.

Participando pela primeira vez dos JUBs, Anna Júlia afirmou que chegou para competir no torneio sem grandes expectativas, principalmente por conhecer o nível das adversárias, mas conseguiu driblar a ansiedade e alcançar um importante resultado.

“Estava bem nervosa, bem ansiosa, mas graças a Deus consegui vencer. Enfrentei uma atleta que, juntamente com o técnico, era da Seleção Brasileira, então realmente o nervosismo foi a mil, mas eu tive uma ajuda do meu professor, que passou alguns conselhos e sugestões que deram certo”, explicou.

Feliz pela vitória, a atleta já tem planos futuros. “Poder representar o Amazonas e a faculdade em que estudo é uma coisa muito boa. Agora vou continuar treinando, com foco total para os próximos Jogos Universitários”, destacou.

Resultados do dia

Entre os resultados de sexta-feira (25), quarto dia de competição, o futsal feminino da faculdade Uninassau venceu o time da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), do Mato Grosso do Sul, por 5 a 2.

Já o basquete feminino do Ciesa tentou, mas acabou sendo derrotado pela equipe da Faculdade Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, por 71 a 31. No vôlei masculino, vitória para a equipe adversária, Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, por 3 sets a 0 sobre o Amazonas. No vôlei feminino, outra vitória para as adversárias, dessa vez por 3 sets a 0 para a equipe Maurício de Nassau, de Alagoas.

*Com informações da assessoria.