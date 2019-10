Seap integra Encontro Regional de Formação dos Escritórios Sociais

Durante três dias, representantes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo da Região Norte se reuniram para discutir a implementação dos escritórios sociais do programa Justiça Presente em todo o território brasileiro. | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) integrou o Encontro Regional de Formação dos Escritórios Sociais, realizado essa semana em Boa Vista (RR). O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ocorreu na sede administrativa do Tribunal de Justiça de Roraima.

Durante três dias, representantes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo da Região Norte se reuniram para discutir a implementação dos escritórios sociais do programa Justiça Presente em todo o território brasileiro.

Segundo a chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap, Keyla Prado, existem tratativas para que o Amazonas possua um escritório social. “Durante o encontro, pudemos trocar informações sobre os modelos já existentes”, informou.

Os temas debatidos durante o evento giraram em torno das metodologias de atendimento, mobilização e de trabalho dos escritórios sociais, que são responsáveis pelo acolhimento de egressos que cumpriram suas penas.

Dentre outros temas, o encontro debateu o Eixo 3 da Justiça Presente, abordando desde a promoção da cidadania e direitos dos custodiados até a política para egressos do sistema prisional.

Justiça Presente

Criado pelo CNJ este ano, o programa tem como objetivo incidir na solução dos problemas do sistema prisional brasileiro em parceria com os atores que lidam com essas questões no dia a dia.