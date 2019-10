Polícia intensifica patrulhamento nas zonas Norte e Sul de Manaus

O objetivo é aumentar o policiamento naquelas localidades. | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de intensificar o policiamento nas zonas Norte e Sul da cidade e dar tranquilidade à população, a Polícia Militar do Amazonas deu continuidade na noite desta sexta-feira (25) a Operação Águia, Ação Saturação.

Saindo do pátio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), localizado no bairro Dom Pedro, viaturas do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), 1º Batalhão de Choque (CHOQUE), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) e Companhia de Operações Especiais (COE), se deslocaram para bairros das zonas Norte e Sul, com o objetivo de aumentar o policiamento naquelas localidades em apoio ao policiamento das Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s).

De acordo com o coordenador-geral de Policiamento Ostensivo (CGPO), major PM Harison, o policiamento na zona Norte foi intensificado na área do Viver Melhor, invasão Monte Horebe e adjacências. “Essas áreas que estão recebendo esse reforço no policiamento são áreas com um alto índice de ocorrências nos últimos dias, por isso estamos aqui, para dar tranquilidade às famílias de bem que querem sair e chegar em segurança nas suas casas”, disse.



Já na zona Sul, as ações de policiamento foram intensificadas no quadrilátero dos bairros Educandos, Morro da Liberdade, Betânia e Santa Luzia. Sob o comando do tenente PM G. Santos, foram montadas barreiras policiais e redutores de velocidade nos bairros Japiim, Cachoeirinha, Crespo, São Lázaro e Comunidade Bariri.

“Montamos várias barreiras policiais, redutores de velocidade e estamos realizando abordagens para evitar quaisquer ações de infratores. A população de bem está nos dando apoio e tem elogiado nosso trabalho, pois se sente mais segura quando observam que a polícia está nas ruas”, declarou.

*Com informações da assessoria.