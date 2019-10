Acidente na Av. Getúlio Vargas deixa vítima gravemente ferida

Manaus - Um acidente na tarde deste domingo (27), deixou uma vítima gravemente ferida na Avenida Getúlio Vargas, localizada no Centro de Manaus. O acidente ocorreu no cruzamento com a Av. Ramos Ferreira, entre um caminhão da Amazonas Energia, uma Hilux e uma moto, que era conduzida pela vítima.

O homem que conduzia a moto foi identifico como Jociclei Santos Nascimento, de 36 anos. Segundo populares, ele tentou fazer uma ultrapassagem perigosa entre o caminhão e a Hilux, de placa PHO 9319.

Pessoas que estavam no local informaram ainda que a vítima sofreu graves fraturas no braço direito, na perna esquerda e ficou com o rosto desfigurado.

Jociclei foi encaminhado para para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, Zona Leste de Manaus.