Secretaria de Educação e Desporto recebe documentos de concursados

Manaus- Nesta terça-feira (29), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto começa a receber os documentos dos professores aprovados para lecionar em Manaus. Os convocados nesta segunda listagem têm até 30 dias para se apresentar à Secretaria. O comparecimento na sede deve seguir o cronograma disponível no site do órgão, onde constam data e horário para atendimento, conforme área de atuação.

Para efetivação da posse é necessário apresentar os documentos e exames à Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (Gervs), nas dependências da secretaria, na rua Waldomiro Lustoza, 250, no bairro Japiim II, na zona sul da capital. Para ter acesso ao cronograma completo basta acessar o site da secretaria ( www.educacao.am.gov.br ) e clicar no ícone “Concurso Público 2018”.

Documentos

Os documentos e exames necessários são: Carteira de Identidade; CPF; Título de Eleitor (frente e verso); Comprovante de Quitação Eleitoral (última eleição); Certificado Militar (para homens); Comprovante de PIS/Pasep; Comprovante de Residência (água ou telefone); Comprovantes dos documentos exigidos como requisitos básicos (Diploma e Histórico); Extrato de Conta corrente (somente Bradesco); 2 fotos 3x4; Laudo de Aptidão (expedido pela Junta Médica do Estado do Amazonas, somente após a entrega dos documentos na Secretaria); Registro no Conselho Regional (Professor de Ed. Física e Técnico Nível Superior).

É necessário apresentar ainda certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais dos locais onde o concursado tenha residido nos últimos dois anos, das Justiças Federal e Estadual, e antecedentes criminais da Polícia Federal e dos Estados (Polícia Civil somente nas delegacias) onde tenha residido nos últimos cinco anos. Será emitida no ato do atendimento a Declaração para Junta Médica Pericial do Estado e, caso o candidato não possua conta Bradesco, a Declaração de Abertura de Conta.

Exames

Para realização de inspeção médica com fins de exame médico pré-admissional serão exigidos na Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead): Hemograma Completo; V.D.R.L.; Glicemia; Grupo Sanguíneo + Fator RH; E.A.S. de Urina; Parasitológico de Fezes; Atestado de Sanidade Física e Mental (Hospital Público). Estes exames têm validade de três meses.

Além disso, os professores devem apresentar exames de audiometria e laringoscopia. Outros exames para todos os cargos são o oftalmológico; eletrocardiograma com laudo, para maiores de 35 anos; Raio-X de tórax com laudo, e o de escarro , para quem estiver impossibilitado de realizar exame de Raio-X. Esses exames têm validade de seis meses.

Mulheres acima de 35 anos precisam apresentar exame de Colpocitologia e USG mamária. Homens com mais de 35 anos devem apresentar PSA Livre e Total.

*Com informações da assessoria