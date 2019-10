Vídeo: sem pagar impostos, motoristas de app são alvo Governo Federal

A preocupação da equipe econômica está com as contas da Previdência | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Os motoristas de aplicativos de transportes estão no alvo do governo federal para que passem a pagar impostos, já que não contribuem para o sistema e mais tarde vão precisar receber auxílio do governo, seja na aposentadoria por idade ou no benefício de prestação continuada.

Mais de 20 mil motoristas prestam serviços para empresas de aplicativos de transportes em Manaus. Com o desemprego, essa se tornou uma fonte de renda para muitas famílias. A equipe econômica entende que eles devem pagar impostos, porque em algum momento recebem serviços prestados pelo Estado, a principal falta está na Previdência Social.

Caso impostos sejam aprovados para estas categorias, será mais um item a ser acrescido aos custos cobrados dos clientes.

Os motoristas não são os únicos. Todo e qualquer trabalhador informal faz parte do grupo alvo, como por exemplo: profissionais do ramo da beleza, consultoria, assistência técnica, eventos, serviços domésticos e muitos outros.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira