Vídeo: Manaus da biodiversidade de olho no futuro

Manaus- Na terceira parte do documentário da WEB TV Em Tempo, a Manaus urbana, de todas as raças e identidades, exibe também o legado europeu em sua arquitetura, na narração da jornalista Tatiana Sobreira. Mas não só de passado vive a metrópole da Amazônia. A capital da floresta está de olho no futuro e prepara-se para ser um vale de tecnologia de ponta.

Neste bloco do documentário, a Manaus três vezes centenária vai mostrar muito de suas perspectivas.

Manaus é mais que apenas um polo de produção industrial. Prepara-se para ser a capital mundial da biodiversidade, com os abraços abertos para o turismo e para atração de indústrias com foco em tecnologia, que possa também, aproveitar a riqueza da floresta amazônica, de forma sustentável.

