Servidores do Santa Júlia reclamam de más condições de trabalho

Manaus - Funcionários das farmácias, que atuam em plantão noturno do Hospital Santa Júlia , localizado no Centro de Manaus, denunciaram ao Portal EM TEMPO, que trabalham 12 horas seguidas, sem direito a intervalo. De acordo com um trabalhador, que preferiu não revelar a identidade, os colaboradores descansam de maneira escondida e utilizam papelões para forrar o chão, porque, diferente de outros setores, as farmácias não possuem local de descanso.

Os trabalhadores descansam de maneira escondida e utilizam papelões para forrar o chão | Foto: Reprodução

Conforme a denúncia, as funcionárias grávidas são prejudicadas durante o plantão noturno, por ausência de alimentação.

O servidor reclamante afirmou que o refeitório funciona até às 22h, e o plantão dura até às 7h, e, segundo ele, neste período, os trabalhadores ficam sem alimentos. O homem frisou ainda que humilhações verbais são recorrentes por parte da chefia.



O denunciante disse também que há trabalhadores que prestam serviços em setores insalubres, como exemplo na farmácia satélite do Centro Cirúrgico."Esses servidores nunca receberam por insalubridade ou periculosidade, em razão do contato com materiais contaminados durante o turno de trabalho", afirmou.

Outro lado:

O Portal Em Tempo esteve na unidade hospitalar e conversou com os responsáveis pelo setor de Recursos Humanos (RH). Eles afirmaram à reportagem que a denúncia não procede, porque nas farmácias de cinco setores do Hospital Santa Júlia, incluindo Centro Cirúrgico e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), há beliches e local para descanso.

Além disso, o RH explicou que os servidores noturnos entram no local às 19h e são liberados às 7h, e possuem sim acesso à alimentação, visto que o refeitório é fechado às 22h.

Ao serem questionados sobre as razões que teriam motivado os funcionários à realizarem a denúncia, o RH afirmou que desconhece. No entanto, segundo eles, existe a possibilidade de ser uma agitação de disputa por cargo interno dentro da instituição. Diante disso, nenhuma providência vai ser tomada sobre as reclamações.