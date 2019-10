Biblioteca Pública do Estado entre modernização e preservação

Biblioteca Pública de Manaus está em funcionamento desde 1910 no atual endereço. | Foto: LEONARDO MOTA

Manaus - Após a última reforma realizada em 2013, a Biblioteca Pública do Amazonas ganhou novos espaços e mantém programação literária para o público infantil e adulto, em espaços que resgatam a história do local por meio da arquitetura e obras literárias em um acervo com mais de 35 mil livros disponíveis.

Localizada no Centro Histórico de Manaus, na esquina da avenida Sete de Setembro e a rua Barroso, a Biblioteca pública preserva a história e está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, com entrada gratuita.

Biblioteca recebe público de todas as idades e interesse | Foto: LEONARDO MOTA

De acordo com o bibliotecário David Carvalho, a Biblioteca Pública recebe público variados, entre eles estudantes e famílias. “O público da Biblioteca é bem misturado. A maioria do público é estudante que vem mostrar a biblioteca para os filhos. Grande parte frequentava a Biblioteca e retorna para apresentar aos filhos ou netos. Os jovens preferem os livros de literatura e os idosos preferem a realizar a leitura dos jornais pela manhã", comenta.

O bibliotecário destaca também que as atividades culturais e programações especiais da Biblioteca são os principais responsáveis por fazer com que o público retorne ao espaço. "As atividades culturais vejo como uma ferramenta de divulgação da biblioteca. As pessoas vem nas atividades e voltam durante a semana para ver mais", destaca.

Após uma visita ao Centro da cidade, a dona de casa, Kátia Cilene, de 40 anos, decidiu levar o filho Elias, de 9 anos e a sobrinha Ana Júlia, de 10 anos, para visitar a Biblioteca pela primeira vez. "Eu vinha para cá para fazer meus trabalhos. E hoje eu decidi aproveitar para apresentar a biblioteca para eles”, afirma Cilene.

A estudante Sarah Lorena frequenta a Biblioteca mensalmente | Foto: LEONARDO MOTA

Frequentadora assídua na Biblioteca Pública, a estudante Sarah Lorena, de 17 anos tem paixão pela leitura desde de criança. Ela destaca que mensalmente visita a biblioteca após a aula para realizar leituras e fazer atividades extraclasse. “Gosto de realizar leituras de histórias em quadrinhos, literatura de outros países como Turquia e Arábia Saudita. Recentemente, estava lendo muito sobre como as mulheres são tratadas na cultura árabe e foi interessante fazer uma comparação", destaca.

Passado e futuro da Biblioteca

Antes frequentada por intelectuais, políticos e um público mais elitizado da capital na época da sua fundação, em 1830, a biblioteca funcionava apenas como uma sala de leitura. Por volta de 1895, ela começou a funcionar na rua Gilherme Moreira, no Centro, e somente em 1910 passou a funcionar no atual prédio.

David Carvalho analisa a evolução do conceito de ideia pública no decorrer desses anos. "Era um público muito restrito de intelectuais. Então as funções foram aumentando com o tempo. E isso proporciona que a gente realizar mais atividades e nos ajudar a mostrar a Biblioteca para a sociedade. Atualmente, a mesma deixou de ser um espaço com livros, e agora é também um espaço sobre a discussão de outros temas", comenta.

Além de resgatar o presente, os planos para o futuro da Biblioteca são diversos. "Evoluir sempre e não deixando de acompanhar o processo das informações que não param e assim popularizar cada vez mais o conceito de biblioteca na sociedade", destaca David.

A exemplo disso é o relançamento do novo visual da Biblioteca Virtual que tem um público fidelizado e diferenciado "Temos bastante acervo histórico, então nosso público é bastante voltado para sociólogos, historiadores , jornalistas e arquitetos", comenta.