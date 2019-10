'Requalifica 2' vai contemplar 95 ruas e avenidas no bairro Alvorada

Manaus - As obras da segunda fase do Programa de Requalificação Viária de Manaus (Requalifica 2), começaram na manhã desta terça-feira (29), na avenida Central, localizada no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus. A ação de recapeamento busca contemplar mais de 95 corredores viários na capital amazonense.

O programa integra o pacote de obras planejadas pela Prefeitura Municipal de Manaus em homenagem aos 350 anos da capital amazonense. Com o Requalifica 1 foram recapeadas 205 ruas e também está em execução o Requalifica 3, que deve alcançar outras 121 vias.

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, a expectativa é de que este ano ainda seja possível realizar o Requalifica 4 e 5. "Serão 98 ruas, com mais de 80 quilômetros de vias. Isso significa dizer que estamos trabalhando intensivamente para conseguir entregar tudo o que está no planejamento. Ressalto também que ainda hoje acontecerá a definição da licitação e para que seja possível dar início ao Requalifica 4 ainda este ano", ressaltou o prefeito.

Programa 'Tapa-buracos'

De acordo com Arthur Neto, é a primeira vez que um prefeito investe, simultaneamente, grande recursos em obras de recapeamento e em tapa-buracos. "É a primeira vez que um prefeito investe milhões de reais em recapeamento e, ao mesmo tempo, destina R$ 100 milhões só para tapa-buracos, fora o dinheiro que a Seminf tem para emergências. Ou seja, o tapa-buraco vai complementar o belo trabalho que está sendo feito de recapeamento, de requalificação”, destacou.

As obras do programa de tapa-buracos estão distribuídas em três lotes. A Zona Leste receberá o maior investimento, com R$ 50 milhões, a Zona Norte terá R$ 30 milhões e as zonas Oeste e Centro-Sul receberão R$ 20 milhões. Os recursos são provenientes da Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa).