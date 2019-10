Cemitérios recebem serviços de limpeza para o Dia dos Finados

Manaus- A Prefeitura de Manaus intensifica, nesta semana, a limpeza dos cemitérios públicos para receber a população no Dia dos Finados , no próximo sábado (2). Um total de 200 agentes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) trabalha nos dez cemitérios da cidade, com serviços de capinação, raspagem, remoção de poda e corte de grama.

Nesta semana, os cemitérios Nossa Senhora Aparecida, localizado na avenida do Turismo (zona Oeste), São João Batista (Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul) e Nossa Senhora Piedade, no Novo Israel (zona Norte), ainda recebem agentes de limpeza da Prefeitura. “O trabalho nos cemitérios é constante e o reforço da limpeza perto de datas especiais é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. Os cemitérios urbanos já estão em fase final de preparação com a última fase de limpeza. Os rurais começam hoje a receber as equipes de capina”, explicou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

Os serviços, iniciados há mais de um mês, seguem até a véspera de Finados, a fim de garantir acesso, segurança e bom estado para receber o grande fluxo de visitantes que se espera todos os anos. A estimativa da Semulsp é que mais de 600 mil pessoas visitem os cemitérios no Dia dos Finados. “Nestes dois últimos meses, estamos intensificando a limpeza, diminuindo a vegetação, sempre atentando para o período da seca e do calor, para evitar focos de incêndio”, contou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

Durante todo o sábado, haverá limpeza, principalmente nos dois principais cemitérios, Aparecida e São João Batista. Um novo mutirão se inicia durante a noite, logo após o fechamento dos portões dos cemitérios.

Visitação antecipada

Nas últimas duas semanas, os cemitérios urbanos de Manaus já vêm recebendo bom volume de visitação. “Quando vai se aproximando o Dia de Finados, as pessoas começam a frequentar mais os espaços para arrumar as sepulturas dos seus entes queridos e deixá-las prontas para o dia 2 de novembro”, explicou a diretora do Departamento de Cemitérios da Semulsp, Danyelle Soares.

A manhã desta terça-feira (29), foi o momento escolhido pelas irmãs Marisa, Sulamita e Sheila Rodrigues para a visitação. “Estamos nos antecipando este ano, por conta do calor e do grande volume de pessoas no Dia de Finados”, conta Marisa. Elas, que possuem sete sepulturas para visitar no cemitério Nossa Senhora Aparecida, devem voltar ainda nesta quarta e quinta-feira para fazer manutenção nas áreas. “A limpeza aqui da Prefeitura nos ajuda na limpeza das nossas sepulturas, mas ainda vai ficar faltando umas construções. Mas, vamos voltar depois do Dia de Finados para concluir”.