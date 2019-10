Prodam implanta estrutura tecnológica para modernizar atendimento

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e a empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) implantaram, no último final de semana, uma nova estrutura tecnológica a ser utilizada no Departamento de Trânsito. O objetivo é modernizar o atendimento prestado à população e possibilitar, no futuro, a execução de serviços totalmente online. A antiga estrutura era utilizada pela instituição há, pelo menos, 30 anos.

Com a mudança, os sistemas de trânsito desenvolvidos e hospedados pela Prodam foram migrados do Mainframe (plataforma alta) para uma plataforma hiperconvergente. O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que a nova estrutura viabiliza o desenvolvimento de novas tecnologias para beneficiar a população.

“É um caminho que era preciso tomar, e precisamos contar com a compreensão da população nesse processo de implantação do novo sistema. É natural que nesse tipo de mudança de sistema ocorra uma espécie de adaptação”, disse.

O titular do Detran-AM destaca ainda a possibilidade de expansão dos serviços oferecidos via internet. “Isso vai permitir futuramente que possamos executar os serviços totalmente online. Para que possamos chegar até esse novo momento, era preciso essa virada de chave para avançarmos no futuro”, completou Sá.

A mudança vai proporcionar um melhor desempenho na execução dos sistemas, possibilitando maior eficiência operacional e extinguindo os gargalos em períodos de maior processamento, além de possibilitar a evolução das aplicações em um futuro próximo.

O diretor-técnico da Prodam, Heleno Ferreira, explica que a migração do sistema foi uma operação complexa. “As soluções de trânsito desenvolvidas pela Prodam se conectam a uma grande variedade de sistemas externos (bancos, Denatran, autoescolas, entre outros) e foi preciso isolar cada conexão dessa para trabalhar, individualmente, sua migração”, acrescentou.

Heleno destaca ainda que os usuários do sistema irão notar melhorias além da maior rapidez no processamento. “Até então, os usuários, como os atendentes do Detran, utilizavam um emulador de terminal, a famosa tela verde, semelhante à que ainda é utilizada pelos bancos. Com a mudança, os usuários terão acesso a uma interface com um layout mais moderno e intuitivo, semelhante a qualquer página da web”, explicou Heleno Ferreira.

Ao longo dos próximos dias, a Prodam e o Detran-AM trabalharão em conjunto, fazendo a avaliação da operação e corrigindo possíveis desvios. “Nossos técnicos estão acompanhando de perto o funcionamento dos sistemas nos PACs (Pronto Atendimento ao Cidadão), no Detran, no órgão de trânsito da Prefeitura e em clínicas e autoescolas, para garantirmos o pleno sucesso da operação”, explicou Heleno.

