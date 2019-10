Vídeo! Incêndio atinge apartamento no Conjunto Tocantins

Manaus- Na tarde desta terça-feira (29), um incêndio atingiu um apartamento do Conjunto Tocantins, localizado na avenida Constantino Nery, bairro da Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus

Os bombeiros foram acionados por um morador do bloco 2B, imóvel que foi atingido pelas chamas.

Ninguém ficou ferido | Foto: George Dantas

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBM-AM) deslocou uma Auto Bomba Tanque (ABT), uma Unidade de Resgate (BBE) e um Apoio Rápido (AR).

Os bombeiros controlaram a situação sem maiores problemas, Apenas o morador do imóvel inalou a fumaça gerada pelo incêndio. Ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo:

| Autor: George Dantas

O apartamento foi atingido por uma descarga elétrica. Moradores de outras unidades entraram no local para retirar um morador e um gato.

“Vimos o fogo pela janela. Não enxergamos nada por conta de muita fumaça que se formou no local, com o fogo muito forte”, disse um dos moradores, que ajudou na retirada.

Segundo o tenente Sebastião Amorim, comandante de socorro do Corpo de Bombeiros que atendeu ao chamado, as fortes chuvas que atingiram a capital podem ter ligação com o sinistro, por conta das descargas elétricas e curtos-circuitos.

Apartamento ficou destruído após as chamas | Foto: George Dantas

De acordo com Amorim, a ação não durou mais de 5 minutos. " Foram cerca de 5 mil litros de água e 5 minutos para contermos o incêndio. Pela proximidade da nossa base com o local, chegamos rápido e conseguimos conter o fogo", relatou o tenente.

Ainda segundo o tenente, apesar do susto, nenhuma vitima fatal ocorreu. "De pertence, eles perderam quase tudo, mas apenas danos materiais. Além disso, o morador foi levado ao hospital por ter inalado fumaça. A estrutura do prédio não foi afetada, assim como a dos apartamentos próximos", finalizou.