Dia Nacional da Coleta de Alimentos acontece no dia 9 de novembro

Manaus - Milhares de voluntários participarão do Dia Nacional da Coleta de Alimentos 2019, no sábado, 9 de novembro. Eles estarão distribuídos em mais de 300 supermercados em 61 cidades do País. Em Manaus, a campanha acontecerá em 5 locais: Locais da Coleta de 09/11/2019 em Manaus/AM: Supermercados DB V-8, Supermercados DB Dom Pedro, Hiper DB Paraíba, Atack Coroado e Carrefour Adrianópolis.

Esta será a 14ª edição da Coleta, que começou em 2006 e já arrecadou 1.545 toneladas de alimentos, contando exclusivamente com o trabalho voluntário de 6.470 mil pessoas, somados os participantes dos treze anos anteriores. Eles se concentram durante todo o dia na entrada de supermercados parceiros, convidando os clientes a doarem alimentos não perecíveis. No final do dia, os itens são recolhidos por Bancos de Alimentos previamente contatados que, depois, os distribuem às instituições que assistem.

Para saber mais sobre a Coleta, como resultados das edições anteriores, cidades participantes e contactar os responsáveis para propor parcerias ou se inscrever como voluntário, acesse o site www.coletadealimentos.com.br ou entre em contato com o coordenador da Coleta em Manaus pelo email [email protected], whatsapp: 92 98196-5665.

Quem realiza

A campanha é promovida pela Companhia das Obras (CdO), organização não governamental que iniciou o Dia da Coleta Nacional de Alimentos no Brasil há quatorze anos

*Com informações da Assessoria