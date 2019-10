Bolsa Universidade convoca beneficiários para prestar contrapartida

A Prefeitura de Manaus está convocando beneficiários do Programa Bolsa Universidade para a prestação de contrapartida. A lista com os bolsistas convocados está disponível no endereço eletrônico http://semad.manaus.am.gov.br.



Os beneficiários irão atuar em projetos de apoio administrativo na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e em atividades de geoprocessamento no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o programa prevê em sua legislação que bolsistas cumpram, semestralmente, carga horária de 90 até 150 horas em projetos desenvolvidos pelo município.

Para aderir ao projeto, são necessários RG, CPF e passe estudantil. Os convocados devem comparecer até a próxima segunda-feira (4), das 8h às 17h, e excepcionalmente na sexta-feira, (1º), das 8h às 14h, na sede da Espi/Semad, na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, Parque das Laranjeiras, Bloco D da Universidade Nilton Lins, zona Centro-Sul.

Os bolsistas que possuem vínculo empregatício e não podem aderir à contrapartida também devem comparecer à sede da Espi/Semad para justificar a ausência, munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho e declaração do trabalho ou estágio.

De acordo com a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, “O beneficiário do Bolsa Universidade não devolve à prefeitura o investimento feito em sua formação, mas deve cumprir as normas estabelecidas na legislação do programa, para manter o benefício ativo. Participar dos projetos de contrapartida é uma dessas prerrogativas” declarou.

As reuniões de contrapartida acontecerão nos dias 6 e 7 de novembro, às 9h e às 14h, na Espi/Semad. Os horários serão definidos no dia da entrega da documentação.

