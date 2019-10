Manaus receberá mais cinco Parques da Juventude, diz Arthur

Os Parques da Juventude revitalizam locais abandonados e viram espaços de lazer | Foto: Izaias Godinho

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirmou que as obras de cinco Parques da Juventude vão ser iniciadas em Manaus. A afirmação foi dada durante a inauguração do oitavo Parque da Juventude em área verde, no conjunto Colina do Aleixo, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, nesta quinta-feira (30).

Conforme o prefeito, a obra beneficia os conjuntos Vilar Câmara, Tiradentes, Petros e Jardim Primavera. "Cada parque simboliza a união das famílias e da comunidade. Essas obras visam aproximar as pessoas, tendo em vista que atualmente a sociedade anda muito dispersa", frisou o prefeito.

Na ocasião, Arthur Neto também disse que as obras de pavimentação do programa Requalifica vão ter continuidade em parceria com entidades privadas.

"O programa Requalifica tem sido executado com recursos de parceiros . Vamos partir sem dúvidas, licitando o mais rápido possível, para deixar 10 "Requalificas" prontos para a cidade", disse o prefeito.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Antonio Nelson, afirmou que os parques são áreas que sofrem degradação e, por isso, o serviço de reflorestamento também é realizado. "Mais parques serão construídos. E esse processo é feito na base do diálogo e em resposta aos anseios da população", frisou o secretário.

Sobre o Parque da Juventude

O Parque da Juventude Colina do Aleixo tem 226,3 metros quadrados de área construída. A obra foi viabilizada com recursos federais da ordem de R$ 163,7 mil, oriundas do antigo Ministério das Finanças da Caixa Econômica Federal. A obra visa beneficiar mais de 2 mil moradores do bairro.