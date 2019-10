Manaus é destaque em feira internacional no Japão

Manuas- O destino Manaus foi apresentado na cidade de Osaka, no Japão, em um dos maiores eventos de comércio de viagens e turismo do mundo, a feira internacional “Tourism Expo Japan”, que aconteceu de 24 a 27 de outubro. A convite do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), a capital amazonense contou com um estande de promoção turística apresentando o projeto “Manaus: o Brasil que você só encontra aqui”, da Prefeitura de Manaus.

O projeto visa a atração de fluxo turístico para os três maiores eventos promovidos pela Prefeitura de Manaus: Passo a Paço, Boi Manaus e Réveillon da cidade, e também busca promover, além dos atrativos naturais e culturais da região, outros segmentos de turismo, como a pesca esportiva e cruzeiros fluviais.

De acordo com o diretor de turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), João Araújo, que participou da feira, o Japão está entre os dez maiores emissores de turistas para o Estado e, nessa feira, Manaus e Foz do Iguaçu foram as únicas cidades brasileiras presentes em estandes.

“Colocar a capital amazonense na vitrine do mundo por seu potencial turístico é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. Manaus é o terceiro destino mais visitado pelos japoneses, atrás somente de Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Então poder estar presente nessa feira é bastante significativo e um grande ganho para nós em termos de visibilidade. A procura principal foi pelo turismo de gastronomia, que é uma tendência na Ásia, pois as pessoas procuram os sabores locais que elas visitam, os chamados roteiros gastronômicos”, disse.

Sobre a feira

A Tourism EXPO Japan apresentou uma infinidade de destinos, experiências e performances de palco, que apresentam os encantos de mais de 100 países e regiões. Para todos que gostam de viajar, o evento oferece informações de viagem e uma amostra de novos lugares, envolvendo todos os cinco sentidos com música, apresentações de dança, culinária étnica, oficinas de artesanato e muitas outras atividades emocionantes disponíveis durante o show.

*Com informações da assessoria