Moradores do Santo Antônio sem água em casas e empresa divulga prazo

Saiba os bairros que sofrerão oscilação no fornecimento de água | Foto: Reprodução

Manaus- A empresa Águas de Manaus informou, na manhã desta quarta-feira (30), por meio de nota, que identificou o rompimento de uma rede de grande diâmetro (300mm) na rua Raul de Azevedo, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. A equipe já está atuando para conter o vazamento no local no prazo até as 18h.

Devido à complexidade do serviço, foi necessário interromper o fornecimento de água nos sistemas que abastecem a região Oeste da cidade para realizar a manutenção emergencial. Por conta disso, algumas áreas dos bairros Santo Antônio, São Raimundo, São Jorge, Vila da Prata, Conj. Bancários, Glória e Conj. Vitória Regia estão apresentando oscilações no fornecimento de água tratada.

A Águas de Manaus agradece a compreensão e paciência da população e reforça que, qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

*Com informações da assessoria