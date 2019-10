Vídeo: nível do rio Negro baixa 11 metros

A maior vazante foi registrada no dia do aniversário de Manaus em 2010, com 13 metros e 63 centímetros | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Este ano, o Rio Negro já desceu 11 metros e quem navega pelas águas da região precisa de cuidado porque os perigos são muitos. O período da vazante deve encerrar no início de novembro.

Para chegar até às embarcações o caminho é pelo rio. As mercadorias são carregadas no ombro por estivadores, pois os carrinhos não conseguem passar pela areia. Quem depende ou trabalha com esse meio de transporte sabe que no período da vazante o cuidado precisa ser dobrado. A Defesa Civil do Estado faz o monitoramento diário do nível dos rios. A intenção é evitar prejuízos em comunidades do interior.

Humaitá, distante 696 da capital, foi o único município que chegou perto do registro histórico de seca, faltando apenas um metro. Ainda segundo a Defesa Civil, a previsão é que no próximo ano o Estado passe por uma enchente maior do que a registrada este ano.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira