‘Operação Finados’ mobiliza 1,2 mil trabalhadores em Manaus

Manaus- Uma megaoperação da Prefeitura de Manaus com aproximadamente 1,2 mil trabalhadores de 13 secretarias está mobilizada na organização do Dia de Finados, neste sábado (2), repetindo o esquema já consolidado no município por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto . Limpeza, trânsito, infraestrutura, fiscalização, policiamento, segurança e pronto-atendimento ao cidadão são os principais pontos de atenção da força-tarefa. Os seis cemitérios localizados na área urbana da cidade devem receber mais de 600 mil visitantes.

Considerada uma das datas de maior mobilização popular na cidade, o Dia de Finados recebe atenção especial da prefeitura neste final de semana. “É uma data muito importante para o prefeito Arthur Virgílio Neto, que, desde o início de sua gestão, busca melhorar a estrutura para receber a população da melhor forma. A orientação é para que atendamos com muito cuidado os visitantes dos cemitérios, até porque é uma data simbólica que mexe com o emocional e a tradição das famílias manauaras”, explicou o secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias.

Ao todo, são 10 cemitérios coordenados pela prefeitura. Seis localizados no perímetro urbano e quatro na zona rural. “Todos os espaços já estão limpos e contarão com equipes para fazer manutenção durante o dia de sábado. Após o fechamento dos portões nos cemitérios, nova equipe de limpeza entrará para deixar os locais e os arredores limpos, ao amanhecer”, garantiu Paulo Farias.

Força-tarefa

O esquema especial já montado em anos anteriores foi traçado novamente pela força-tarefa. Na planta de operações, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) prepara programação especial para o transporte coletivo, que inclui a circulação de linhas extras, ampliação do itinerário e reforço da frota de linhas normais. A organização do trânsito da cidade, principalmente no entorno dos cemitérios, também estará a cargo do órgão, que deve envolver aproximadamente 300 agentes de trânsito.

Assim como faz todos os anos, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) já está atuando há uma semana dentro dos cemitérios, realizando ações de atendimento a famílias com a abordagem social.

A segurança, contenção de qualquer acidente e atendimentos de emergência, tanto na área externa, quanto dentro dos cemitérios serão feitos pela Polícia Militar de Manaus, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Casa Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, todos com efetivos reforçados para este dia e ambulâncias.

As fundações municipais de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e de Apoio ao Idoso Dr. Thomas são responsáveis pela estrutura e equipamentos de som, palco, iluminação, gradil, banheiros, cadeiras e funções de apoio, para a tradicional Missa Campal, que acontece no cemitério São João Batista, bem como nos outros cemitérios.

Outros órgãos, como Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), estarão no local com efetivos de apoio e fiscalização, tanto da visitação nos locais quanto nos entornos.

Os cemitérios funcionarão das 7h às 20h, contando com missas, organizadas por paróquias de Manaus, a cada hora. O cemitério Nossa Senhora Aparecida é a única exceção, funcionando das 6h às 18h.

Limpeza

A operação reforçada da Semulsp nos cemitérios, que se iniciou há 45 dias, já retirou mais de 250 toneladas de lixo dos 10 cemitérios de Manaus. “São 150 trabalhadores atuando nesses locais todos os dias. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que os cemitérios estejam aptos para receber a população com segurança, oferecendo, acima de tudo, um espaço agradável”, comentou o subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças.

A programação de limpeza continua durante o dia de visitação, contando com 150 trabalhadores nos locais. Após o encerramento do dia, outros 200 trabalhadores serão mobilizados para a limpeza geral no entorno e nas quadras dos cemitérios. “Vamos ter limpeza também ao final do evento, após período de visitação dos locais”, revelou.

Todos os seis cemitérios urbanos contarão com a presença fixa de um carro coletor, caçambas e agentes de limpeza dentro dos espaços, bem como equipes da Semulsp para atendimento e monitoramento.

*Com informações da assessoria