Complexo viário do Manoa terá nome de Isabel Victória

Manaus- O novo complexo viário que está sendo construído na avenida Max Teixeira , na entrada do conjunto Manoa, receberá o nome de Professora Isabel Victória, em homenagem à mãe do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (30), pelo próprio prefeito, durante visita à obra que vai beneficiar moradores da zona Norte e, principalmente, dos bairros Cidade Nova, conjuntos Manoa e Novo Mundo.

“É uma obra de fôlego, um anel viário tão bonito e complexo quanto o da Constantino Nery e que vai ter uma grande utilidade. Vai ser um grande desafogo para o trânsito e o ‘pulo do gato’ vai ser a rotatória embaixo do viaduto. Nós vamos fazer tudo para dar o máximo de mobilidade às pessoas que transitam nessa área”, explicou o prefeito.

A obra está na fase de escavações e implantação de nove pilares que darão sustentação a plataforma que passará por cima da rotatória (bola do Manoa). “Uma obra como essa só começará a aparecer depois que as estruturas em cima da terra estiverem visíveis, mas o trabalho que já foi embaixo da terra é impressionante”, destacou Arthur Neto.

O prefeito explicou também que está em processo a desapropriação de vários imóveis no entorno do complexo viário para complementar as necessidades da obra. “Além das vias que já recapeamos nos dois bairros, Novo Mundo e Cidade Nova, vamos abrir novas ruas e, por isso, estamos indenizando vários imóveis, porque queremos ser justos com todos”, afirmou.

A construção do complexo viário Isabel Victória foi iniciada há 45 dias e está avançando em diversas frentes. As vias que dão acesso ao Manoa e Novo Mundo já receberam ou estão recebendo intervenções, como drenagem, correção do asfalto, calçadas e sinalização.

