Vídeo: apagão em postes de energia facilita assaltos no Cidade de Deus

Crimes na região aumentaram em decorrência da falta de iluminação na via pública | Foto: Reprodução

Manaus - Uma moradora do bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, denunciou ao Portal EM TEMPO, nesta quarta-feira (30), que a avenida Margarita vem sofrendo com a falta de manutenção dos postes da região, o que resultou em pontos sem energia, deixando a área em total escuridão.

Segundo a moradora, a falta de luz na região começou no dia 25 de outubro. Na ocasião, os moradores acionaram a Manaus Luz, responsável pela manutenção, para a resolução do problema. Ainda de acordo com eles, a empresa estabeleceu o prazo de 24 horas para resolver os problemas. No entanto, conforme os denunciantes, já se passaram 120 horas e o problema ainda não foi solucionado.

Os denunciantes revelaram que, além de terem ligado na sexta-feira (25), voltaram a estabelecer contatos no domingo (27) e na segunda-feira (28), mas os problemas no local continuam sem solução.

Os problemas por conta da escuridão

Moradores enviaram vídeo do local, tomado pela escuridão | Autor: Reprodução

Devido a falta de energia, a área começou a ser visada por criminosos, por conta da escuridão no local. Na noite do último sábado (26), um ônibus da linha 560 foi alvo de um assalto na região. Ainda segundo a denúncia, um morador da região foi vítima de um assalto por volta das 19h. Na ocasião, ele ainda chegou a ser agredido na região da costela e teve o celular e mochila roubados.

Soluções

A reportagem procurou as assessorias da Amazonas Energia, da Manaus Luz e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para buscar uma posição acerca dos problemas na região do bairro Cidade de Deus.

A Amazonas Energia informou que a responsabilidade era das empresas Manaus Luz e Seminf. A secretaria informou que a demanda ficava a cargo da Manaus Luz, apenas. A redação procurou a Manaus Luz por meio do número 0800 201 0001, mas não foi estabelecido o contato.