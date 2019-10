Prefeitura participa do lançamento do Fórum Amazônia + 21

Manaus- As ações adotadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto em prol do desenvolvimento sustentável de Manaus e da região Amazônica foram destaque durante o lançamento do Fórum Amazônia + 21, realizado nesta quarta-feira (30), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

Segundo a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, que esteve no lançamento representando a Prefeitura de Manaus, o evento seguiu as discussões iniciadas no 1º Fórum de Cidades Amazônicas, ocorrido em setembro, na capital do Amazonas, chamando a atenção de todo o país e do mundo para a importância da preservação e do investimento sustentável na região.

“É importante destacar que a implantação do Fórum Mundial Permanente de Diálogos para pensar a Amazônia do século 21 é uma das propostas do ‘Pacto das Cidades Amazônicas’, documento final do fórum realizado pela Prefeitura de Manaus, em parceira com importantes organizações internacionais. O prefeito Arthur Neto foi, inclusive, várias vezes lembrado no evento, que será um espaço permanente de diálogos e projetos para a região Amazônica”, afirmou Conceição Sampaio.

Marcado para maio de 2020, o Fórum Amazônia + 21 é considerado o maior evento mundial de diálogos sobre desenvolvimento sustentável da região Amazônica e tem o objetivo de debater a transformação econômica, com geração de riquezas, renda e autonomia para as comunidades e povos que habitam a Amazônia.

O Amazônia+21 vai conectar governos, empreendedores, cientistas, pesquisadores, setor produtivo, investidores e sociedade civil do mundo todo, com o intuito de promover um diálogo sobre modelos sustentáveis para a região Amazônica, composta por nove países e mais de 34 milhões de pessoas, que possuem valores e objetivos comuns em relação ao meio ambiente, economia e sociedade.