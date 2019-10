Centro de Manaus terá reforço de mais de 300 policiais no Natal

O fim de ano é o ponto alto da atividade comercial | Foto: Jakeline Xavier

Manaus - O período natalino em Manaus terá reforço de mais de 300 policiais militares no Centro da cidade e um movimento financeiro gerado por turistas 14% maior que o mesmo período do ano passado.

As informações foram passadas durante a 62ª Reunião Ordinária de Diretoria da Associação Comercial do Amazonas (ACA), que aconteceu nesta quarta-feira (30), às 19h, na sede da ACA. Participaram os principais representantes do comércio e das principais secretarias estaduais e municipais que têm, dentre as competências, obrigações na área central da cidade.

O comandante coronel Augusto César, da Comando de Policiamento da Área Sul (CPASul), da Polícia Militar, informou que a partir do 5 de novembro entra em ação a Operação Natal, que acrescentará ao efetivo permanente mais de 300 homens no Centro de Manaus, com o objetivo de garantir a segurança da população que irá circular na região. O policiamento terá uma base fixa na Praça do Relógio, com 24 horas de atendimento ininterruptos até janeiro.

Um dos diferenciais desta operação é o policiamento velado, com policiais disfarçados que possam coibir a ação dos criminosos em toda a extensão do comércio no Centro.

A medida da Polícia Militar também irá garantir a segurança dos mais de 5 mil turistas que passarão no Centro Histórico da cidade durante a temporada de cruzeiros, que começa neste domingo (03).

"A expectativa é que o porto receba cinco grandes navios. Estes turistas deverão aquecer o comércio com 14% a mais que o ano passado", disse a presidente da Amazonastur, Rosilene Medeiros.

Reunião

Estiveram presentes na reunião os representantes do Comando do Policiamento de Área (CPA/SUL), do Comando da 24ª Companhia Interativa Comunitária (24ª Cicom) do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult) da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (SEMACC), e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF), para falar sobre as ações que serão realizadas junto ao comércio do Centro, durante os festejos natalinos.

A intenção é expor os gargalos e cobrar soluções efetivas visando segurança, conforto e qualidade nas compras aos consumidores nessa reta final de 2019.

O fim de ano é o ponto alto da atividade comercial. A injeção de dinheiro movimenta a economia e as festas comuns da época alavancam as vendas, mas também agravam problemas comuns como furtos, assaltos e vendas paralelas, do comércio ilegal e informal. A intenção da ACA é debater agora essas e outras questões pertinentes ao momento a fim de garantir que o principal período para o comércio se reflita em ganhos a quem se dedica a gerar emprego e renda, principalmente no centro comercial.

De acordo com o Presidente da ACA, Ataliba Filho essa é a oportunidade de discutir com todos os envolvidos os pontos mais críticos que envolvem o tema: “ Durante o ano, por várias vezes, nos reunimos com representantes desses mesmos órgãos, na maioria das vezes de forma individual. Cobramos providências e escutamos também as dificuldades que cada um tem para agir. Dessa vez, convidamos todos para que eles cheguem num consenso e encontrem a solução. Queremos sair dessa reunião com a certeza de que as dificuldades de cada um vão ser superadas e o centro neste fim de ano vai ser visto como prioridade,” disse.