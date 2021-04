Serviço 156 está temporariamente indisponível

Manaus- A Prefeitura de Manaus informa que o serviço de atendimento tributário via telefone, 156, do Manaus Atende, encontra-se temporariamente indisponível devido um problema técnico da operadora Oi na região. A estimativa dada pela empresa é de que os serviços de telefonia estabilizem somente no final desta sexta-feira (29)



A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) informa que o seu serviço de atendimento virtual, via chat, no portal de serviços do Manaus Atende, está funcionando normalmente.

Para acessar o serviço no portal ( https://manausatende.manaus.am.gov.br ), basta acessar a página da Semef e clicar no botão ‘Chat Semef Atende’ no menu lateral. O atendimento presencial, nos PACs e central da avenida Japurá, no Centro também estão funcionando normalmente, de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30.

