Mulher fica ferida em colisão na frente de delegacia no São Jorge

A mulher foi socorrida pelo Samu | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - Uma mulher, identificada apenas como Susy, foi vítima de acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (17). O fato aconteceu por volta das 17h30, no bairro São Jorge, Zona Oeste da capital.



A colisão ocorreu quando o motorista do carro modelo C4, de cor prata, vinha da rua Clotilde Pinheiro e bateu na lateral da moto de cor branca, que vinha da avenida Barão do Rio Branco. Segundo informações de populares, a mulher foi arremessada ao chão. A moto ficou embaixo do carro.

A vítima ficou jogada na rua em frente ao 21° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e aguardava o socorro dos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi conduzida ao hospital mais próximo, onde será avaliada por um médico.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou ajuda à vítima.