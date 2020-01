Incêndio no escritório da Unimed causa pânico em funcionários

As chamas altas e a fumaça negra causou pânico nos funcionários | Foto: Naylene Freire

Manaus - Um incêndio atingiu o escritório da Unimed Fama, localizado na rua Rio Amapá, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (17).

Conforme testemunhas, o incêndio iniciou por volta das 17h. O fogo começou no forro do escritório, na sala de reunião que estava trancada e sem ninguém no ambiente. A suspeita é que o ar-condicionado da sala seja o causador da combustão que levou ao sinistro.

As chamas altas e a fumaça negra causaram pânico nos funcionários, pois atingiu rápido o teto do local. De acordo com os relatos dos colaboradores da empresa, eles saíram do prédio sem saber exatamente o que estava acontecendo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta 17h09. A ação de combate ao fogo contou com o apoio de uma viatura auto bomba tanque, uma unidade de resgate e uma equipe de apoio rápido.

Não houve feridos, mas segundo informações dos bombeiros, um funcionário da empresa, identificado por Roberto Rodrigues, de 30 anos, inalou fumaça na tentativa de apagar o fogo com um extintor de incêndio. O funcionário passou mal, e precisou receber os primeiros socorros das equipes ainda no local. Após isso, ele foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

O local permanece isolado, e conta com a presença de duas viaturas da Polícia Militar, dois caminhões pipas dos bombeiros e cinco agentes de trânsito, que monitoram a área.

A reportagem aguarda um posicionamento da assessoria de imprensa da Unimed sobre a ocorrência.

Veja a reportagem no local do incêndio