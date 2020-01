Idosa morre atropelada ao atravessar fora da faixa de pedestre

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus - Uma idosa, de 60 anos, morreu atropelada no fim da tarde desta terça-feira (17). A fatalidade aconteceu por volta das 17h30, no momento em que a vítima saiu de um supermercado e tentava travessar a Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A vítima foi atingida por um carro modelo Ônix, cor branca, placa QOH-5E64, na faixa sentido Centro-bairro.

O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, informou aos policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima tentou atravessar correndo e ele não teria tido tempo de desviar. A mulher ainda conseguiu escapar de ser atingida por um carro, mas acabou atropelada por outro veículo. A morte foi instantânea.

O Em Tempo conversou com funcionários do supermercado onde o acidente aconteceu. Eles confirmaram que a vítima tinha saído do estabelecimento e tentava atravessar para o outro lado da pista. Ela teria feito a tentativa fora da faixa de pedestre, que fica a uns 20 metros do local onde a vítima foi atingida pelo veículo.

"Ela atravessou em uma parte onde não tem faixa. O carro pegou em cheio e ela morreu na hora. Essa avenida é perigosa tem que prestar atenção para evitar coisas assim", disse um funcionário que preferiu não se identificar.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram ao local para ajudar na orientação aos condutores que trafegavam pela área. O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). As sacolas com as compras feitas no supermercado ficaram jogadas na via.